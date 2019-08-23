İngiliz Times gazetesi yazdı! Beşar Esad söz verdi

İngiliz Times gazetesi, Suriye'nin İdlib vilayetindeki son gelişmelere sayfalarında yer verdi. Gazete, rejimin kuşatma altındaki sivillere "insani koridor" açtığını duyurduktan sonra, Suriye uçaklarının belirledikleri hedefleri bombaladığını yazdı.

Times'ın iç sayfalarındaki haber, gazetenin İstanbul'daki muhabiri John Beck'in imzasını taşıyor. Gazetenin kağıt baskısındaki haberin başlığı "Esad, İdlib'den ayrılacaklar için 'güvenli hat' sözü verdi".

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, İdlib'in güneyinden ayrılmak isteyenler için bir "insani koridor" oluşturulduğu duyurulmuştu. Siviller, hükümetin kontrolündeki topraklara gıda ve tıbbi yardım aldıktan sonra isterlerse bölgeden ayrılabilecekti.

Bu açıklamadan sonra Han Şeyhan'ı bombaladılar

Times'taki haberde ise Suriye uçaklarının bu açıklamadan sonra Han Şeyhun kasabasının kuzeyindeki yerleşimleri bombaladığı belirtiliyor. Suriye ordusu bu hafta stratejik önemi yüksek kasabayı ele geçirmişti.