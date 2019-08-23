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Rusya-Türkiye-İran zirvesi! Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan önemli açıklama

Rusya-Türkiye-İran zirvesi! Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan önemli açıklama

SURİYE meselesinin masada olduğu Rusya-Türkiye-İran zirvesi için hazırlık yapıldığını doğrulayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kesin tarihin daha sonra açıklanacağını belirtti.

Basın mensupları Kremlin Sözcüsü Peskov'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın Rusya-Türkiye-İran üçlü zirvesine ilişkin açıklaması soruldu.

Zirve için hazırlık yapıldığı doğru

Zirve için hazırlık yapıldığını doğrulayan sözcü Peskov, kesin tarihin zamanı geldiğinde açıklanacağını ifade etti.

Kalın, Ankara'da yapılacağını açıklamıştı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin bir araya geleceği üçlü zirvenin 16 Eylül'de Ankara'da yapılacağını açıklamıştı.

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