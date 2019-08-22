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Dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu için HDP önünde oturma eylemine başladı

Anadolu Ajansı
Dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu için HDP önünde oturma eylemine başladı

DİYARBAKIR'da iki gündür haber alamadığı 21 yaşındaki oğlunun HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden 70 yaşındaki Hacire Akar, camını kırdığı HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı.

DİYARBAKIR merkez Sur ilçesi Soğanlı Mahallesi'ndeki evinden, iki gün önce, çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Mehmet Akar'ın annesi Hacire Akar, polis merkezine giderek kayıp müracaatında bulundu.

Oğlunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını düşünen anne Akar, daha sonra HDP Diyarbakır İl Başkanlığına giderek partililerle tartıştı.

Anne Akar, camını kırdığı parti binasının önünde oturma eylemine başladı.

Acılı annenin HDP'li görevlilerce tartıştığı ve parti binasının camını kırdığı anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi.

HDP'liler hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenilen anne Akar'ın diğer oğlu Fırat Akar'ın da 1994 yılında terör örgütü PKK'lılarca kaçırıldığı, 2017 yılında dağda öldürüldüğü öğrenildi.

Anne Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi sürüyor.

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