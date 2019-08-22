Boşnaklar Rasim Ozan Kütahyalı'nın peşini bırakmıyor

Ahlak Gönüllüleri Platformu ve Boşnaklar, Beyaz TV ekranlarında dönen Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili eylem kararı aldı.

Ahlak Gönüllüleri Platformu tarafından yapılan çağrıda, pazartesi günü yayınlanan Derin Futbol programına katılarak Beyaz TV ekranlarına geri dönen Rasim Ozan Kütahyalı için "Her devrin müptezeli" ifadeleri kullanıldı.

"BÜYÜK BİR SKANDALDIR"

Yapılan çağrıda 25 Ağustos Pazar günü Gayrettepe'de bulunan Beyaz TV binası önünde protesto düzenleneceği açıklandı. Ahlak Gönüllüleri Platformu tarafından yapılan çağrıda, pazartesi günü yayınlanan Derin Futbol programına katılarak Beyaz TV ekranlarına geri dönen Rasim Ozan Kütahyalı için "Her devrin müptezeli" ifadeleri kullanıldı. Çağrıda, " Osman Gökçek'in başında olduğu kanal yönetiminin bu uygulaması büyük bir skandaldır" ifadeleri yer aldı.

"BU ÜLKENİN İNSANLARININ SÖYLEYECEKLERİ VAR"

Yapılan çağrıda Beyaz TV için de "Rasim Ozan Kütahyalı'yı ekrana çıkararak ahlak yerine reytingleri tercih edenlere, bu ülkenin insanlarının söyleyecekleri var" ifadeleri kullanıldı.