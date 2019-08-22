Sürücüler dikkat! Anadolu Otoyolu'nda çalışma var

Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İzmit Doğu Kavşağı ve Adapazarı girişi arası ulaşıma kapatılacak.

ANADOLU Otoyolu'nun Ankara yönü İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı gişeleri arası, üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 20 Eylül'e kadar 21.00-06.00 saatlerinde ulaşıma kapalı olacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünce Körfez ile Gümüşova kavşağı arası otoyol ve bağlantı yollarında üstyapı iyileştirmesi ve büyük onarım inşaatı kapsamında İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı gişeleri arasındaki bölümde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar nedeniyle Anadolu Otoyolu İzmit-Adapazarı yönü tamamen trafiğe kapatılacak. Trafik akışı, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilerek Adapazarı gişelerinden tekrar otoyola katılım sağlanacak.

Her gün akşam 21.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında yapılacak çalışma, 20 Eylül Cuma günü saat 06.00'da tamamlanacak. Söz konusu kesimde bu tarihe kadar saat 21.00'de trafiğe kapatılacak otoyol, saat 06.00'da tekrar kullanıma açılacak.

Ayrıca çalışmalarda trafik düzenlemeleri, sınav ve bayram günleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecek.

Çalışmalar sırasında emniyet tedbirlerinin alınıp trafik işaretlemelerinin yapılacağı belirtilerek, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerektiği kaydedildi.