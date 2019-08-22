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Esed'in saldırıları sonrası Türkiye'den yeni hamle! Takviyeler başladı

Esed'in saldırıları sonrası Türkiye'den yeni hamle! Takviyeler başladı

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Esed rejiminin saldırıları sonrası İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve mühimmat içeren askeri konvoy sevkıyatı yaptı.

TSK İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve mühimmat içeren askeri konvoy yolladı.

TSK, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına takviye amaçlı çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve mühimmatla takviye yaptı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi olarak biliniyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

12 gözlem noktamız bulunuyor

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Astana anlaşmaları kapsamında TSK'ya ait 12 adet ateşkes gözlem noktası bulunuyor. 

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. 

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın 26 Nisan-19 Ağustos tarihlerinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında en az 843 sivilin öldüğünü duyurmuştu.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki göç sürecini izleyen ve verilendiren Suriye Müdahale Koordinatörlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan İdlib mutabakatından bu yana bölgede 945 bin 992 sivil yerinden edildi.

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