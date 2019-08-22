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Merkez Bankası’nın rezervleri 1.5 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası’nın rezervleri 1.5 milyar dolar azaldı

Haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayan Merkez Bankası, dolar rezervlerinin gerilediğini, altın rezervlerinin yükseldiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 16 Ağustos ile biten haftada 1 milyar 421 milyon dolar azalarak, 102 milyar 689 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 794 milyon dolar azalarak, 79 milyar 217 milyon dolardan 77 milyar 423 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri de azaldı

Altın rezervleri ise 16 Ağustos haftasında 373 milyon dolar artışla, 24 milyar 893 milyon dolardan 25 milyar 266 milyon dolara yükseldi.

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