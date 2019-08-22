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Menajerden Falcao açıklaması! Galatasaray'a gidişine izin verilecek

Menajerden Falcao açıklaması! Galatasaray'a gidişine izin verilecek

Transferi yılan hikayesine dönen Falcao hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Falcao'yu Türkiye'ye getirmek için yeniden Monaco'ya giden menajer Ahmet Bulut, "Falcao açısından bir sorun yok ama bu iş bir kaç gün daha uzayacak." ifadelerine yer verdi.

Aylardır Galatasaray'a geleceği haberleri ile adeta yolu gözlenen Radamel Falcao'nun menajerinden haber geldi.

Sarı-kırmızılı kulüp Kolombiyalı golcü ile her konuda anlaşmaya varırken, menajer Ahmet Bulut da transfere son noktayı koymak için bir kez daha Monaco'ya gitti.

Ahmet Bulut yaptığı açıklamada "Falcao açısından bir sorun yok ama bu iş bir kaç gün daha uzayacak." ifadelerine yer verdi.

Galatasaray'a gidişine izin çıkacak
Sosyal medyada yazıldığı gibi 'bugün geliyor, yarın imzalıyor' şeklinde bir durumun olmadığını belirten Ahmet Bulut, "Monaco Yönetimi Falcao'nun yerini doldurduklarına inandıkları zaman Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a gidişine izin verecek" şeklinde konuştu.

Monaco bir transfer yapacak
Transfer döneminde kadrosuna Wissam Ben Yedder, Islam Slimani gibi isimleri katan Monaco'da Falcao'nun gidişine izin çıkmamıştı.

Cezayirli golcü Slimani'nin Falcao'nun yerini doldurmayacağını düşünen Monaco yöneticileri, kadroya yeni bir forvet oyuncusu daha dahil etmeden Falcao'yu bırakmak istememişti.

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Falcao maçlarda oynamıyor
Öte yandan Fransa Ligue 1'de oynadığı iki maçta puan alamayan Monaco bu karşılaşmalarda gol atma başarısı gösteremedi. Falcao bu mücadelelerde yer almadı.

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