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Bekçilik sınavı giriş belgesi çıkarma 2019 TC ile MEB girişi

Bekçilik sınavı giriş belgesi çıkarma 2019 TC ile MEB girişi

2019 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yeniden düzenlenecek. Peki bekçilik sınavı ne zaman yapılacak, bekçilik sınav giriş yerleri ve bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2. bekçilik sınavı 24 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00'da gerçekleşecek.

Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak araştırması başladı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olan 2. bekçi sınavı için geri sayım başladı. Mahalle, stadyum ve çarşılarda güvenliği sağlamak için görev yapacak bekçiler için sınav 24 Ağustos cumartesi günü saat 14.00'te tek oturumla yapılacak. Peki, 2019 2. dönem bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak? Bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, sınava dair bilgiler.

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı için yapılacak olan yeni sınav için geri sayım başladı. Son yapılan yazılı sınavda, adayların büyük çoğunluğunun geçer puan altında kalması dolayısıyla düzenlenecek olan yeni yazılı sınavın saat ve tarih bilgileri paylaşıldı. İşte, 2. Dönem bekçilik sınavı tarihine ilişkin detaylar.

Polis Akademisinin yayımladığı yeni duyuruya göre bekçilik 2019/2 yazılı sınavı 24 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00'da gerçekleşecek. 

BEKÇİLİK SINAV BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN

SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR: Sınava katılacak olan bekçi adayları, sınav giriş belgelerine MEB'in internet sitesi üzerinden e-devlet bağlantısıyla erişim sağlayacaklar. Adayların sayfaya girişi için e-devlet şifresi ve TC kimlik numaralarını kullanması gerekecek.

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