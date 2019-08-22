Diyarbakır Valiliği seçimden bir gün sonra kayyum istemiş

DİYARBAKIR’da kayyum olarak atanan Vali Basri Güzeloğlu'nun 31 Mart seçimlerinden bir gün sonra İçişleri Bakanlığı'na yazı yazarak belediyeye kayyum atanmasını istediği ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı'nın 19 Ağustos tarihli kararıyla, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevden alındı.

Belgelere göre, Diyarbakır Valiliği soruşturma ve henüz karara bağlanmamış bir davayı gerekçe göstererek Mızraklı'nın görevden uzaklaştırılmasını istediği ortaya çıktı.

"Tam bir utanmazlık hali"

Tepki gösteren Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Mehmet Emin Aktar, "Tam bir utanmazlık hali. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum tayin edilme hazırlığı 31 Mart seçim sonuçları kesinleşmeden başlatılmış. Görevden uzaklaştırma kararı Diyarbakır Valiliğinin 1 Nisan 2019 tarihli yazısına dayandırılmıştır. Pardon milli irade mi dediniz!" ifadelerini kullandı.