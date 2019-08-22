HABER /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş N'Koudou transferini resmen açıkladı! İmzayı attı formayı giydi

Beşiktaş N'Koudou transferini resmen açıkladı! İmzayı attı formayı giydi

Beşiktaş, Tottenham'ın Fransız sol kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou'yu transfer ettiğini resmen açıkladı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada; "Tottenham kulübünden transfer edilen Georges-Kevin N’Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız oyuncumuza hoş geldin der, başarılar dileriz." sözlerine yer verildi.

Gece yarısı İstanbul'a getirmişti

Beşiktaş, Tottenham'da forma giyen kanat oyuncusu Kevin N'Koudou ile 4 yıllığına el sıkışan Beşiktaş, yeni transferini çok geçmeden İstanbul'a getirdi.

Paris'ten kalkan tarifeli uçakla saat 01.00'de İstanbul Havalimanı'na ulaşan Kevin N'Koudou'yu Beşiktaş'ın sportif direktörü Ali Naibi karşıladı.

Maliyeti

Beşiktaş, oyuncunun kulübü Tottenham'a bonservis bedeli olarak 3 milyon Euro ödeyecek.

İmzayı attı

N'Koudou'nun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4 yıllığına siyah beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

Sosyal medyadan video yayınladılar

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Beşiktaş'ta flaş istifa! Yardımcı antrenör Orhan Ak ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta flaş istifa! Yardımcı antrenör Orhan Ak ile yollar ayrıldı
İdlib'den kaçan on binlerce sivil Türkiye sınırına dayandı
İdlib'den kaçan on binlerce sivil Türkiye sınırına dayandı
Can Dündar yine iş başında Türkiye'ye fabrika kuracak Volkswagen'e çağrısına bakın
Can Dündar yine iş başında Türkiye'ye fabrika kuracak Volkswagen'e çağrısına bakın
Bakan Varank ilk kez Almanya'da açıkladı: Zeka Enstitüsü kuluyor
Bakan Varank ilk kez Almanya'da açıkladı: Zeka Enstitüsü kuluyor
Beşar Esad rejiminden TSK gözlem noktasına taciz atışı
Beşar Esad rejiminden TSK gözlem noktasına taciz atışı
Ayhan Bilgen ifade verdi Kars Belediyesine de kayyum mu atanacak?
Ayhan Bilgen ifade verdi Kars Belediyesine de kayyum mu atanacak?
ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu söz vermişti! 50 çalışanın görevine son verildi!
Ekrem İmamoğlu söz vermişti! 50 çalışanın görevine son verildi!
TRT sanatçılarından ünlü halk müziği ustası Ali Gürlü yaşamını yitirdi
TRT sanatçılarından ünlü halk müziği ustası Ali Gürlü yaşamını yitirdi
Öğretmen tayinleri mazerete bağlı öğretmen tayin kontenjanları
Öğretmen tayinleri mazerete bağlı öğretmen tayin kontenjanları
Ailenin 3 uzman çavuşundan 1’i şehit oldu
Ailenin 3 uzman çavuşundan 1’i şehit oldu
Fenerbahçe Başakşehir deplasmanına hazırlıklarını sürdürüyor
Fenerbahçe Başakşehir deplasmanına hazırlıklarını sürdürüyor
Magnum çekilişi ne zaman 2019 hangi ayda açıklanacak?
Magnum çekilişi ne zaman 2019 hangi ayda açıklanacak?
Yorumlar