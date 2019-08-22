Beşiktaş N'Koudou transferini resmen açıkladı! İmzayı attı formayı giydi

Beşiktaş, Tottenham'ın Fransız sol kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou'yu transfer ettiğini resmen açıkladı.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada; "Tottenham kulübünden transfer edilen Georges-Kevin N’Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız oyuncumuza hoş geldin der, başarılar dileriz." sözlerine yer verildi.
Gece yarısı İstanbul'a getirmişti
Beşiktaş, Tottenham'da forma giyen kanat oyuncusu Kevin N'Koudou ile 4 yıllığına el sıkışan Beşiktaş, yeni transferini çok geçmeden İstanbul'a getirdi.
Paris'ten kalkan tarifeli uçakla saat 01.00'de İstanbul Havalimanı'na ulaşan Kevin N'Koudou'yu Beşiktaş'ın sportif direktörü Ali Naibi karşıladı.
Maliyeti
Beşiktaş, oyuncunun kulübü Tottenham'a bonservis bedeli olarak 3 milyon Euro ödeyecek.
İmzayı attı
N'Koudou'nun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4 yıllığına siyah beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.
Sosyal medyadan video yayınladılar
Transferrrrr #5: ⚡🌪💨 pic.twitter.com/yy2MOG7pgT— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 22, 2019