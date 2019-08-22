Bakan Varank ilk kez Almanya'da açıkladı: Zeka Enstitüsü kuluyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Berlin’de Almanya-Türkiye Yapay Zeka Konferansı’nda gerçekleştirdiği konuşmada Ulusal Araştırma Kurumu TÜBİTAK bünyesinde ilk kez bir yapay Zeka Enstitüsü kurmayı planladıklarını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Almanya’nın başkenti Berlin’deki temaslarına devam ediyor. Bakan Varank, Almanya-Türkiye Yapay Zeka Konferansı’nın açılışına katıldı. Konferansta gerçekleştirdiği konuşmada bir müjde verdi.

"2030 yılına geldiğimizde küresel ekonomiye yaklaşık 16 trilyon dolarlık ilave katkı yapabilecek bir teknoloji”

Yapay zekanın yeni bir kavram olmadığını sözlerine ekleyen Bakan Varank, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Yeni olan yapay zekanın bilgisayar birimlerinin alt tabı olmaktan çıkıp her alanda kendisine yer bulmasıdır. 2030 yılına geldiğimizde küresel ekonomiye yaklaşık 16 trilyon dolarlık ilave katkı yapabilecek bir teknolojiden bahsediyoruz. Bu durum aynı zamanda yeni büyüme modelleri, yeni meslekler ve zorlu rekabet koşullarını da beraberinde getirecek. Ticaret savaşları küresel gündemi meşgul eden ve ekonomik teorilerin bile baştan yazılmasını gerektirebilecek devrimin eşiğindeyiz."

“Gerçekle sahtenin ayırt edilmesini sağlayacak olan da yapay zeka tabanının algoritmalarıdır”

Bakan Varank açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Yapay zekanın temelini oluşturan verilerin uygun şekilde işlenmesi ve veri güvenliğinin sağlanması son derece kritik bir konudur. Sahibinin rızası olmadan ulaşılan veriler, bu veriler üzerinden bireylerin sınıflandırılması ciddi bir risk taşımanın yanı sıra aynı zamanda kritik bir olgudur. Bunun yanı sıra gerçek ve sahte arasındaki farkı ortadan kaldıran örneklere de sıklıkla şahit oluyoruz. Gerçekle sahtenin ayırt edilmesini sağlayacak olan da yapay zeka tabanının algoritmalarıdır. Yani bir şeyin gerçek mi ya da sahte mi olduğunu insandan daha keskin bir sonuçla yapay zeka uygulamaları tespit edebilir."

“Yenilik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri ülkemizde kurulmaya başladı”

Sanayinin dijital dönüşümüne yönelik çalışanların hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Bakan Mustafa Varank, “İlgili tüm paydaşların katkısı ile Dijital Türkiye yol haritasını hazırladık. Yenilik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri ülkemizde kurulmaya başladı. Hem teorik hem de pratik eğitimlerin verildiği bu fabrikalarda 2023’e kadar toplam 14 tane kurmayı planlıyoruz” dedi.

Yapay Zeka Enstitüsü kuruluyor

Bakan Varank, yapay zeka anlamında yerli, teknoloji üretme kabiliyetlerini geliştirmek ve ekonominin gelirini etkin kullanımını yaygınlaştırmak için de yol haritasının tamamlanmak üzere olduğunu dile getirdi.

Bakan Varank açıklamasını şu şekilde tamamladı:

“Ulusal Araştırma Kurumu TÜBİTAK bünyesinde bir yapay Zeka Enstitüsü kurmayı planlıyoruz. Bu kurum yapay zeka alanında çekirdek projeler geliştirecek, akademide üretilen bilimsel çıktıları kamu ve özel sektörün hizmetine sunarak bir köprü vazifesi görecek”



