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TRT sanatçılarından ünlü halk müziği ustası Ali Gürlü yaşamını yitirdi

TRT sanatçılarından ünlü halk müziği ustası Ali Gürlü yaşamını yitirdi

TRT sanatçısı olan Halk Müziğinin usta ismi Ali Gürlü yaşamını yitirdi. Ali Gürlü'nün cenaze töreni yarın yapılacak.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle önceki gün hastaneye kaldırılan TRT Halk Müziği sanatçısı, radyo programcısı Ali Gürlü 71 yaşında hayata gözlerini yumdu. 

Ali Gürlü için 23 Ağustos Cuma günü saat 11.00’da TRT İstanbul Radyosu önünde tören yapılacak.

Ali Gürlü kimdir?

1947 yılında Eskişehir Mahmudiye'de dünyaya gelen Ali Gürlü, 1966 yılında TRT'nin açtığı stajyer sanatçı sınavını kazanarak, İstanbul Radyosu'nda çalışmaya başladı. Üç yıl süren bir eğitimden sonra askerlik görevini de tamamladı ve 1970 yılında TRT İstanbul Radyosu'nda Türk halk müziği sanatçısı olarak göreve başladı. Çok sayıda albümleri olan ve 1997 yılında emekli olan usta sanatçı, TRT ekranlarında televizyon programları yapmaya ve konserler vermeye devam ediyordu.

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