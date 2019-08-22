Can Dündar yine iş başında Türkiye'ye fabrika kuracak Volkswagen'e çağrısına bakın

Her fırsatta Türkiye aleyhine çalışmalarda yer alan Can Dündar, Alman otomobil devi Volkswagen’in Türkiye’ye yatırım kararını eleştirerek şirketin yöneticilerine çağrıda bulundu.

MİT Tırları davasında serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra Almanya'ya kaçan ve Türkiye yargı önüne çıkmaktan geri duran firari gazeteci Can Dündar, Alman otomotiv devi Volkswagen'in yeni fabrika için Türkiye'yi seçmesinden rahatsız oldu.

Dündar, Die Zeit'da yer alan "Erdoğan Volkswagen istiyor" başlıklı yazısında “Erdoğan rejimini ayakta tutmak için Volkswagen’i kullanacak” ifadesini kullandı.

Skandal çağrı: Yatırımdan vazgeçin

Bu yatırımın Erdoğan’ı güçlendireceği yorumuyla “Vazgeçin” çağrısında bulunan Dündar, duyduğu rahatsızlığı şöyle ifade etti:

Volkswagen’i ikna edebilirse bunu rejimini aklamakta, diğer markaları çağırmakta kullanabilecek.

Her konuyu Erdoğan'a bağlıyor

Volkswagen’ın Türkiye’ye değil Erdoğan’a yatırım yaptığı izleniminin doğacağı yorumunda bulunan Can Dündar, “Yatırım yapılan rejimin, içeride hukuku nasıl hiçe saydığını görünce, verdiği güvenceye inanmak zor” cümleleriyle Türkiye’ye güvenmeyin mesajı verdi.