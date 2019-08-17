Özlem Çerçioğlu’ndan AK Partili vekillere Volkswagen'i Bulgaristan'a kaptırmayalım çağrısı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, dünyanın önemli otomotiv markalarından birisinin Türkiye’de yapmayı planladığı yatırımın Aydın’a kazandırılması çağrısını yeniledi.

Çerçioğlu’nun otomobil fabrikası yatırımının Aydın’da yapılmasına ilişkin çalışmalara devam edilmesi ile ilgili açıklamaları şöyle:



“Markanın 123. fabrikasının nerede yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Bu nedenle erken pes etmek yanlıştır. Biz bu konuda sonuna kadar mücadele edeceğiz. Çağrımı da yeniliyorum. AK Parti Aydın milletvekilleri de resmi açıklama yapılıncaya kadar bu mücadeleyi sürdürmeliler ve bırakmamalıdırlar.

Volkswagen'i kaptırmayalım

Dünyada ekonomi savaşlarının nasıl yapıldığı gözlerimizin önünde gerçekleşmektedir. Yeni Volkswagen fabrikası için Türkiye ile yarışta olan Bulgaristan Başbakanı Boris Borisov, hala şanslarının yüksek olduğunu söylüyor. Borisov’un ardından Bugaristan eski Devlet Başkanı Rosen Plevneliev, Volkswagen’e öncekinden daha iyi teklif sunacaklarını söylüyor. Biz niye susalım ve duralım? Mücadele etmeyi erkenden bırakalım? Çağrım devam ediyor. Volkswagen’in 123. fabrikasının Türkiye’de ve Aydın’da yapılması için herkes taşın altına elini koymalı. Biz Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanları sunmaya hazırız. Yaklaşık 4 bin kişinin çalışacağı fabrikanın ilimizde kurulması için her türlü altyapımız hazır”.