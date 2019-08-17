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Bolu TEM otoyolunda otomobil minibüsle çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Demirören Haber Ajansı
Bolu TEM otoyolunda otomobil minibüsle çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

BOLU TEM otoyolunda bir otomobilin minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada aralarında çocuklarında bulunduğu 13 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı olay yerindeki yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında TEM yolunun Elmalık mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Halil Yiğit yönetimindeki 34 ST 8894 plakalı otomobil, Ethem Afşar yönetimindeki 34 KN 7917 plakalı minibüse arkadan çarptı.  Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil, itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulunurken, otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Yakınları sinir krizleri geçirdi
Kazada yaralanan 2'si çocuk 13 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine gelen yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi. Görevliler, yaralıların hastanelere kaldırıldığını söyleyerek yakınlarını hastanelere yönlendirdi.

İstanbul yönü ulaşıma kapandı
Kaza nedeniyle TEM yolunun İstanbul yönü bir süre ulaşıma kapandı. Araçlar, Abant gişelerinden D-100 Karayoluna yönlendirildi. Ulaşım ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından normale döndü.

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