Adana'da yakalanan DEAŞ'lılar adliyeye sevk edildi

ADANA'da terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdikleri iddiasıyla yakalanan 3 Türk ile 1'i Suriyeli'nin, bombalı eylem yaparak Suriye'ye kaçakları ortaya çıktı. Şüpheliler, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Ağustos'ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterenlere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Ekipler, Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda Suriye uyruklu Ahmet A. ile birlikte Alican A. Hüseyin B. ve H.Ö yakalandı. Emniyette sorgulanan şüphelilerden Ahmet A.'nın DEAŞ adına silahlı çatışmalara katıldığı, kaçak yollarda ülkeye giriş yaptığı saptandı. Ayrıca Ahmet A. ve Alican A.'nın ülkede bombalı eylem yapmayı planladıkları, daha sonrada tekrar Suriye'ye kaçacakları öğrenildi.

4 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.