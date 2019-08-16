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Kilis'te askeri araç devrildi 8 asker yaralı

Demirören Haber Ajansı
Kilis'te askeri araç devrildi 8 asker yaralı

KİLİS’te Suriye sınırında devriye görevi yapan askeri araç kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 8 asker yaralandı.

KİLİS Suriye sınır hattında meydana gelen kazada; iddiaya göre, 2’inci Hudut Tabur Komutanlığına bağlı İnanlı Piyade Hudut Karakolunda görevli askerlerin olduğu arazi aracı devriye görevi sırasında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 8 asker yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı askerler ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu ile askeri yetkililer olay yerinde incelemelerde bulundu. Ardından hastaneye giden Cihanoğlu ve beraberindekiler, yaralı askerleri ziyaret ederek, doktorlardan sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

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