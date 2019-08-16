KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK bursu ne kadar?

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlıyor? Üniversite tercihleri sonrası şimdi de üniversite adayları KYK yurt ve burs başvurularının tarihlerini merak ediyor. Peki KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman sorusunun cevabı;

Üniversite tercihlerini yapan binlerce kişinin KYK yurt ve burs başvuruları konusu internette en çok aranan konuların başında geliyor. KYK başvuru kayıt süreci bu yıl da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılacak. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? KYK burs ücreti ne kadar? İşte, o konular hakkında detaylı bilgiler.

2019 YKS tercih sürecinin sonlanmasıyla, öğrencilerin gündemine şimdi de KYK bursları ve barınma olanakları gelmeye başladı. Üniversite alacakları şehirlerde, KYK yurtlarına yerleşmeyi bekleyen öğrenciler, resmi kurumlar tarafından yapılan süreçle ilgili değerlendirmeler takip ediyor. Başvuru işlemleri e-devlet sistemi üzerinden belirlenen tarihlerde gerçekleşecek. Peki, KYK başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, kayıt süreci hakkında merak edilenler.

Kredi ve burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında KYK burs ve öğrenim kredileri başvuruları, ekim ayının ilk haftalarında başlıyor.

Yurt başvuruları ne zaman?

KYK yurt başvurularının, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor. KYK'nın 2019-2020 eğitim öğretim yılı için yurt başvurularını alacağı tarihe ilişkin net bir bilgi yok ancak başvuruların, eylül ayının ilk haftası başlayacağı tahmin ediliyor.

KYK’nın yurt ve burs başvuruları hakkında resmi bir açıklama ya da gelişme olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

KYK bursu ne kadar olacak?

KYK burs ve kredileri, lisans öğrencileri için geçtiğimiz yıl 500 lira olarak belirlenmişti. Bu rakam her yıl belirli düzeyde arttırılmakta olduğu için bu sene 600 lira civarına yükselmesi bekleniyor. Burs miktarı ile açıklamanın bayram sonrası ilgili kurumlar tarafından yapılması bekleniyor.