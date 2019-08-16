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Gençlerbirliği’nin genç yıldızı Mert Çetin Roma’da

Demirören Haber Ajansı
Gençlerbirliği’nin genç yıldızı Mert Çetin Roma’da

İtalya Serie A kulüplerinden Roma, Gençlerbirliği'nde forma giyen Yıldırım Mert Çetin'i kadrosuna kattığını açıkladı. İtalyan ekibi, 22 yaşındaki oyuncuyu 3 milyon Euro karşılığında 5 yıllığına renklerine bağladı.

Roma'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Mert Çetin'in 5 milyon Euro'nun üzerinde başka bir takıma transfer olması halinde Gençlerbirliği'nin transfer ücretinden yüzde 10 pay alacağı belirtildi.

Mert Çetin, yeni kulübünde 15 numaralı formayı giyecek.

Mert Çetin: "Roma'nın büyüklüğünü biliyorum"

Öte yandan Mert Çetin imza töreninde yaptığı açıklamada, "Roma'nın büyüklüğünü biliyorum. Burada olduğum için çok mutluyum, gerçekten kelimelerle tanımlayamayacağım bir his. Kulübün ve taraftarların umutlarına ayak uydurabileceğime eminim" ifadelerini kullandı.

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