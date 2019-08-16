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Beyoğlu'nda metruk bir binada erkek cesedi bulundu 

Demirören Haber Ajansı
Beyoğlu'nda metruk bir binada erkek cesedi bulundu 

BEYOĞLU'nda metruk binada Türkmenistan uyrukluk bir kişinin cesedi bulundu. Polis tarafından ölümü şüpheli görülen ceset savcı incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kömürcü Zeynel Sokak üzerinde bulunan metruk bir binadan gelen kötü kokular üzerine, çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri binanın giriş katındaki merdivenlerde hareketsiz yatan kişiyi görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

Türkmenistan uyruklu çıktı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri kişinin tahmini iki gün önce öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında cesedin Türkmenistan uyruklu Shakir Penjiyev (32) olduğu tespit edildi.

Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı
Savcı incelemesinin ardından Penjiyev'in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olay sonrası başlattığı soruşturma sürerken, Türkmenistan uyruklu bir kişi ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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