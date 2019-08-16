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Niğde'de çiğ köfte makinesine düşen 2,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

İhlas Haber Ajansı

Niğde’de çiğ köfte yoğurma makinesine düşen 2.5 yaşındaki C.M.A., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, olay; Merkez Yukarı Kayabaşı Mahallesi Karabulut sokakta bir çiğköfte imalathanesinde meydana geldi.

Çiğköfte yoğurma makinesinin çalıştığı esnada içerisine düşen C.M.A. ağır yaralandı.

Ailesi tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen C.M.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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