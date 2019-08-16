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Trabzonspor Daniel Sturridge ile 3 yıllığına anlaştı

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de transfer etmek için uğraş verdiği Daniel Sturridge ile yapılan son görüşmelerin ardından 3 yıllık anlaşma sağladı.

Trabzonspor, adı Fenerbahçe ile anılan İngiliz golcü Daniel Sturridge transferinde mutlu sona ulaştı. İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde yer alan forvet oyuncusu Daniel Sturridge, Trabzonspor'la 3 yıllığına anlaşmaya vardı. İngiliz golcüye 1,5 milyon euro maaş ve imza parası ödenecek.

''Sözleşme 3 yıllık olacak''
Trabzonspor Kulübü İkinci Başkanı Önder Bülbüloğlu, “Sturridge ile görüştük ve prensipte anlaşmaya vardık. Sözleşme 3 yıllık olacak. Hayırlı olsun” dedi.



Annesi ve amcası Trabzon'a gitmişti
Daniel Sturridge'nin annesi Grace Sturridge ile amcası aynı zamanda menajerlik haklarını elinde bulunduran Dean Sturridge, dün Trabzon'a gitmişti. Trabzonspor ile görüşmek üzere önce İstanbul'a, dün saat 12.00'de bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Sertaç Güven'le Trabzon'a ulaşmıştı.

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