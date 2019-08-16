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Daniel Sturridge için sürpriz talip

Daniel Sturridge için sürpriz talip

Trabzonspor'un transfer etmek için yoğun çaba harcadığı Daniel Sturridge, Monaco'nun gündeminde yer aldı.

Radamel Falcao'nun adım adım Galatasaray'a yaklaşmasından sonra Monaco'nun da forvet arayışları devam ediyor. Ailesinin Trabzonspor ile görüşmek adına Türkiye'ye geldiği Daniel Sturridge, Fransa'da yayın yapan L'Equipe'in haberine göre Monaco'nun da gündemine geldi.

Haberde, Monaco'nun Falcao'nun alternatifleri için araştırmalara devam ettiği ve menajerler tarafından Liverpool ile sözleşmesi biten Daniel Sturridge'in de önerildiği ifade edildi.

Bu arada RMC Sport ise, Monaco teknik direktörü Jardim'in Sturridge'i takımda düşünmediği yönünde bir haber yaptı.

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