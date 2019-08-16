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Akhisar'da Hadzic'ten 3 yıllık imza

Demirören Haber Ajansı
Akhisar'da Hadzic'ten 3 yıllık imza

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor, Bosna Hersekli golcü Irfan Hadzic'le 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Şampiyon olarak bekleme yapmadan Süper Lig'e dönmeyi hedeflediği TFF 1'inci Lig'de, sezona pazar günü Adanaspor'u ağırlayarak başlayacak Akhisarspor, prensipte anlaşma sağladığı Bosna Hersekli golcü Irfan Hadzic'le 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Ülkesinde bir dönem Edin Dzeko'nun veliahtı olarak gösterilen 26 yaşındaki forvetin imza törenine Başkan Hüseyin Eryüksel katıldı. Futbola Olimpic Sarajevo kulübünde başlayan Hadzic, Belçika'da Zulte Waregem, Hamme ve Royal Antwerp, Hırvatistan'da Inter Zapresic, Slovakya'da Zlate Moravce, Slovenya'da Celje, Bosna Hersek'te ise Radnik Bijeljina takımlarında oynadı.

Bosna Hersek'in Zrinjski Mostar takımıyla UEFA Avrupa Ligi elemelerinde sezon öncesi Malmö, Utrecht ve Akademija Pandev karşısında 5 maça çıkarak 4 gol atan Hadzic, takıma hazır durumda katıldı. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, formda olan golcüyü Adanaspor önünde ilk 11'de değerlendirmeyi planlıyor. Hadzic'in gelişiyle sözleşmeli yabancı futbolcu sayısı 8'e çıkan Akhisarspor, kulüp bulmaları istenip gitmemekte direnen Dany ve Cikalleshi'nin lisanslarını askıya aldı. Yönetim, transfer dönemi bitene kadar iki futbolcuyla yollarını ayırmaya çalışacak. Akhisar, kadroya şimdilik başka takviye düşünmüyor.

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