Ekrem İmamoğlu'ndan 'mağdurum' diyen vatandaşa cevap: Ben de mağdurum

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyazıt meydanının atıl durumda olmasından dolayı mağdur olduğunu söyleyen vatandaşa "Ben de mağdurum. Rahatsız edici" diyerek yanıt verdi.

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'un simge meydanlarından Beyazıt'ta vatandaşlarla sohbet etti. Meydanının atıl durumda olmasından dolayı mağdur olduğunu söyleyen vatandaşa "Ben de mağdurum. Rahatsız edici" diyerek yanıt veren İmamoğlu, meydanın düzenleneceğini söyledi.

Dün akşam Saraçhane'deki İBB binasından Beyazıt'a yürüyen İmamoğlu, meydana ait planlarla ilgili yardımcılarından teknik bilgi aldı.

İmamoğlu: Ben de mağdurum

Diken'in aktardığı habere göre, bu sırada bir semt sakini, yıllardır atıl halde bırakılan meydanın bu durumundan dolayı mağdur olduklarını söyleyince İmamoğlu, "Ben de mağdurum. Rahatsız edici" karşılığını verdi.

Proje hakkında bilgi verdi

Turgut Cansever'in meydan düzenlemesine ilişkin yarışmada başarılı olan projesini arkadaşlarıyla incelediklerini ifade eden İmamoğlu şöyle devam etti:

"Bu yarışma paralelinde burayı hızlıca bitirebilme imkanına sahibiz. Yarışmayı kazanan merhum Turgut Bey'in kızı ile görüşecekler. Amacımız, burayı, çok değerli danışman hocalarımızın da katkılarıyla kısa zamanda bitirip, bölgeyi hızlıca turizme kazandırmak, İstanbullunun gelip keyifle tarihi yaşayabileceği, herkesin keyifle tat alabileceği bir alan yaratmak."