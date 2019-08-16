Bakan Hulusi Akar kuvvet komutanlarıya güvenli bölge için kritik nokta olan Şanlıurfa'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla, Suriye'de güvenli bölge çalışmalara için kordine merkezi olacak Şanlıurfa'da askeri birlikleri denetlemek için incelemelerde bulunuyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile bölgedeki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak için Şanlıurfa'ya geldi.

Bakan Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda, Vali Abdullah Erin, 2’nci Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanları ile Şanlıurfa'ya geldi. Şanlıurfa GAP Havalimanı'na inen Bakan Akar ile komutanlar, kent protokolünce karşılandı.

Sınır hattında incelemeler yapacak

Bakan Akar'ın, ABD ile koordineli yürütülen güvenli bölge uygulamasına ilişkin temaslarda bulunup, Suriye sınır hattında incelemeler yapacağı öğrenildi.

MSB'den güvenli bölge açıklaması

MSB güvenli bölgenin kurulmasına ilişkin yürütülen çalışmalarla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Dün Şanlıurfa’da kurulan harekat merkezinde koordine faaliyetlerini tamamlayan ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korg. Twitty başkanlığındaki ABD askeri heyeti, bugün temaslarda bulunmak üzere Genelkurmay Başkanlığı Karargahını ziyaret etmiştir."