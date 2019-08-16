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Çaykur Rizespor, Joseph Attamah'ı kiraladı

Anadolu Ajansı
Çaykur Rizespor, Joseph Attamah'ı kiraladı

Çaykur Rizespor, Başakşehir'den Joseph Attamah'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'den Joseph Attamah'ı kiralık olarak kadrosuna dahil etti. 

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Medipol Başakşehir ile anlaşma sağlanmasının ardından Gana Milli Takımı'nda da oynayan 25 yaşındaki defans oyuncusu Joseph Attamah'ın kiralık olarak transferinin gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, "Son 3 sezondur Başakşehir'de 79 resmi karşılaşmada forma giyen ve son olarak 13 Ağustos'ta Olimpiyakos'a karşı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 59 dakika sahada kalan Joseph Attamah'a kulübümüze hoş geldin diyerek başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Attamah, sözleşme imzalamasının ardından ligin ilk haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçının kafilesinde yer aldı.

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