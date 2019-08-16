Futbolda haftanın programı

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu ilk hafta maçlarıyla başlayacak.
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu ilk hafta maçlarıyla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde ilk haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
20.30 Yukatel Denizlispor-Galatasaray (Denizli Atatürk)
Yarın:
19.15 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)
21.45 İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.45 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Sivas Yeni 4 Eylül)
18 Ağustos Pazar:
19.15 Konyaspor-MKE Ankaragücü (Konya Büyükşehir Belediye)
21.45 Göztepe-Antalyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
21.45 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)
21.45 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19 Ağustos Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep (Ülker)
TFF 1. Lig
Bugün:
20.00 Giresunspor-Menemenspor (Giresun Atatürk)
Yarın:
19.15 Fatih Karagümrük-Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21.45 Adana Demirspor-Balıkesirspor (5 Ocak Fatih Terim)
21.45 Osmanlıspor-Boluspor (Osmanlı)
18 Ağustos Pazar:
16.30 Hatayspor-Altınordu (Bolu Atatürk)
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)
21.45 Altay-Ümraniyespor (İzmir Atatürk)
21.45 Akhisarspor-Adanaspor (Spor Toto Akhisar)
19 Ağustos Pazartesi:
20.00 Eskişehirspor-Keçiörengücü (Eskişehir Yeni)