Futbolda haftanın programı

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde ilk haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.30 Yukatel Denizlispor-Galatasaray (Denizli Atatürk)

Yarın:

19.15 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)

21.45 İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.45 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Sivas Yeni 4 Eylül)

18 Ağustos Pazar:

19.15 Konyaspor-MKE Ankaragücü (Konya Büyükşehir Belediye)

21.45 Göztepe-Antalyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

21.45 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

21.45 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19 Ağustos Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep (Ülker)

TFF 1. Lig

Bugün:

20.00 Giresunspor-Menemenspor (Giresun Atatürk)

Yarın:

19.15 Fatih Karagümrük-Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.45 Adana Demirspor-Balıkesirspor (5 Ocak Fatih Terim)

21.45 Osmanlıspor-Boluspor (Osmanlı)

18 Ağustos Pazar:

16.30 Hatayspor-Altınordu (Bolu Atatürk)

19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)

21.45 Altay-Ümraniyespor (İzmir Atatürk)

21.45 Akhisarspor-Adanaspor (Spor Toto Akhisar)

19 Ağustos Pazartesi:

20.00 Eskişehirspor-Keçiörengücü (Eskişehir Yeni)