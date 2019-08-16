Fenerbahçe Federico Santander için Bologna'ya teklif yapacak

Çizme basını, Fenerbahçe'nin Bologna'da forma giyen Paraguaylı golcü Federico Santander'i kadrosuna katmak istediğini yazdı.

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili son iddia İtalya'dan geldi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler, Bologna forması giyen Federico Santander için nabız yokluyor.

Resmi teklif iletilecek

Haberde Bologna'nın Corinthians'ta forma giyen Gustavo'yu renklerine bağlamak istediği ifade edilirken, Fenerbahçe'nin de Santander'le ilgili bilgi aldığı bildirildi. Sarı-lacivertli kulübün önümüzdeki günlerde resmi teklifini ileteceği belirtildi.

34 maçta 8 gol 3 asist

28 yaşındaki Paraguaylı golcü Federico Santander, geçtiğimiz yıl Kopenhag'dan Bologna'ya transfer olmuştu. İtalyan ekibiyle 34 maça çıkan deneyimli isim, 8 gol atarken 3 asist yaptı.