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Devlet Bahçeli'nin 'yuvaya dönün' çağrısının perde arkası

Devlet Bahçeli'nin 'yuvaya dönün' çağrısının perde arkası

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Partililere yönelik iki kez yinelediği 'Yuvaya dönün' çağrısının ardında 'partisini 2023’e hazırlamak olduğu' belirtiliyor. Çağrının amacının 'salt MHP’ye dönük değil, Cumhur İttifakı tabanını genişletmek olduğu' ifade ediliyor.

AK Parti içinde yeni parti tartışmaları devam ederken, geçen haftalarda da İYİ Parti'nin 4. Olağanüstü Kurultayı öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den İYİ Partililere yönelik 'yuvaya dönün' çağrısı geldi.

Bahçeli, İYİ Parti’nin kurultayı sonrasında partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında da bu çağrısını yineledi.

Selda Güneysu'nun Cumhuriyet'te yer alan kulis haberine göre, Bahçeli'nin çağrısının perde gerisinde, 'partisini 2023’e hazırlamak' olduğu belirtiliyor.

Çağrının 'salt MHP’ye dönük olmadığı' ifade edilirken, asıl amacın 'partisine bir şekilde kırgın ve küskün olan ülkücüleri yeniden MHP çatısı altında toplayarak, Cumhur İttifakı’nın çatısını genişletmek olduğu' ifade ediliyor. 

'AK Parti'ye de gidebilirler

Parti kurmayları, "MHP’ye gelmeleri önemli değil. AK Parti’ye de gidebilirler. AK Parti’deki bölünme hazırlığı çok büyük. Partiden büyük kopuş olmasa bile yüzde 2 bile değerli olacak. Önemli olan Cumhur İttifakı çatısı altında birleşilmesidir” yorumunda bulunuyor.

MHP’de “İYİ Parti’nin henüz partilileşme sürecini tamamlayamadığı ve bir kimlik sorunu yaşandığı değerlendirmeleri yapılıyor.

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