Trabzonspor Sparta Prag Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında Sparta Prag ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, rövanş maçında rakibini 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2-2 biten ilk maçın rövanşında sahasında Sparta Prag'ı 2-1 yenerek play-off turuna yükseldi. Alexander Sorloth ile Filip Novak attı. Sparta Prag'ın tek golü ise Adam Hlozek'ten geldi. Temsilcimiz maçın uzatma bölümünde Nwakeme ile penaltı atışından yararlanamadı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya'nın Sparta Prag takımını konuk eden Trabzonspor, ilk maça göre ilk 11'de tek farklı oyuncu ile sahaya çıktı.

Teknik direktör Ünal Karaman, ilk maçta şans tanıdığı Nijeryalı oyuncu Obi Mikel'in yerine Norveçli golcü Alexander Sörloth'u sahaya sürdü. Çekya'da oynanan maçta Mikel'in yerine ikinci yarıda oyuna girerek skoru 2-2'ye getiren golü atan Sörloth, bu kez 11'de görev yaptı.

Trabzonspor'da geçen sezonki kadro haricinde yeni transferlerden de sadece Sörloth, ilk 11'de forma giyen isim oldu.

Taraftarlardan büyük ilgi

Trabzonspor taraftarı, maça büyük ilgi gösterdi.

Geçen hafta satışa çıkan biletleri bir gün içinde tüketen bordo-mavili taraftarlar, Medical Park Stadı'nı doldurdu. Karşılaşmayı 38 bin taraftar izledi.

Trabzonspor taraftarı, maç öncesi İngilizce olarak, "Fırtına için hazır olun" yazılı pankart açtı.

Trabzon'da bin 470 gün sonra Avrupa maçı

Trabzonspor, bin 470 gün sonra sahasında bir Avrupa kupası maçına çıktı.

En son evinde 6 Ağustos 2015'te Kuzey Makedonya'nın Rabotnicki takımını konuk eden bordo-mavililer, uzun bir aradan sonra Sparta Prag karşılaşmasıyla Avrupa'da bir maça çıktı.

Campi kadroya alınmadı

Trabzonspor'un yeni transferlerinden savunma oyuncusu Gaston Campi, Sparta Prag karşılaşmasının 18 kişilik kadrosunda kendisine yer bulamadı.

İlk maçta yedek kulübesinde oturan ve hiç süre alamayan Campi'nin yerine aynı maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Yusuf Sarı kadroya dahil edildi.

7 yeni isim

Trabzonspor'da yeni transferlerden 7 futbolcu, ilk kez Trabzon'da karşılaşmaya çıktı.

Alexander Sörloth, Erce Kardeşler, Donis Avdijaj, Doğan Erdoğan, Obi Mikel, Yusuf Sarı ve Ivanildo Fernandes, Medical Park Stadı'nda ilk kez taraftarın önüne çıkan isimler oldu.

Medical Park'ta ilk Avrupa maçı

Trabzonspor'un 18 Aralık 2016'da açılışı yapılan Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki stadyumda ilk Avrupa maçı oynandı.

Ayrıca bordo-mavili takım, 102 gün sonra sahasında taraftarıyla buluştu. Son olarak 2018-2019 sezonunun 33. haftasında Medical Park Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor, uzun bir aradan sonra Sparta Prag karşılaşmasıyla taraftarı önünde sahaya çıktı.

Sturridge'in anne ve amcası da maçı izledi

Trabzonspor'un transfer görüşmelerini sürdürdüğü Daniel Sturridge'in annesi Grace Sturridge ile menajerlik haklarını elinde bulunduran amcası Dean Sturridge, Medical Park Stadı'na geldi.

Bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Sertaç Güven'le birlikte Trabzon'a gelerek şehri gezen ve ev bakan Sturridge'in anne ve amcası, daha sonra da Medical Park Stadı'nda karşılaşmayı izledi.

Maçtan önemli dakikalar

Trabzonspor, maça fırtına gibi başladı. 6. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ekuban'ın kaleye doğru gönderdiği meşin yuvarlak, son anda savunmaya çarparak kornere gitti. Temsilcimiz baskılı oyunun karşılığını aldı ve 11. dakikada yeni golcüsü ile öne geçti. Sosa'nın sağdan ortasında, ceza alanında altıpas içinde iyi yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0. Bordo mavililerin Norveçli golcüsü ikinci maçında, ikinci golünü buldu. 23. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda, kaleci Nita topu güçlükle çeldi. Dönen topu yakın mesafeden tekrar Abdülkadir tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak Nita'da kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor, 1-0 önde kapadı.

Etkili oyunu ikinci yarıda da sürdüren temsilcimiz yakaladığı net fırsatları değerlendiremedi. Sparta Prag, 78. dakikada Adam Hloze'nin golüyle skor eşitledi. 88. dakikada Sparta Prag'da Srdjan Plavsic, Abdülkadir Ömür'e yaptığı faul sonrasında kırmızı kart gördü. 89. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası içinden çektiği sert şutta top direkten auta gitti. Maçın son bölümünü tek kale oynayan temsilcimiz, 90+5'te penaltı kazandı. Penatı atışında topun başına geçen Nwakaeme'nin şutunda kaleci gole izin vermedi. 90+8'de savundaki açığı iyi değerlendiren Filip Novak attığı golle maçın skorunu belirledi: 2-1.

TRABZONSPOR: 2 - 1 :SPARTA PRAG

STAT: Medikal Park

HAKEM: Jakob Kehlet

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Sörloth

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

SPARTA PRAG: Nita,Sacek, Radakovic, Costa, Hanousek, Krejci, Kanga, Hasek, Plavsic, Tetteh, Hlozek

TEKNİK DİREKTÖR: Vaclav Jilek