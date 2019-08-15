HABER /  TRABZONSPOR

Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi AEK oldu

Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi AEK oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalan Trabzonspor'un rakibi, Yunanistan temsilcisi AEK oldu.

Organizasyonun 3. eleme turu rövanşında, Yunanistan'ın AEK takımı, Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yı Atina Olimpiyat Spor Kompleksi'nde konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan AEK, 26. dakikada Petros Mantalos'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Universitatea Craiova, 63. dakikada Antoni Ivanov'un ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.

Deplasmanda çıktığı ilk maçı 2-0 kazanan AEK, rövanşta elde ettiği beraberlikle play-off turunda Trabzonspor'un rakibi oldu. 

İlgili Haberler
Trabzonspor Sparta Prag Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti
SON DAKİKA HABERLERİ
Trabzonspor Sparta Prag Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti
Trabzonspor Sparta Prag Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti
Isparta’da damat dehşeti 3 ölü
Isparta’da damat dehşeti 3 ölü
Türkiye'den İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
Türkiye'den İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
MSB'den güvenli bölge açıklaması
MSB'den güvenli bölge açıklaması
Turuncu kategorideki terörist Ahmet Boyraz etkisiz hale getirildi
Turuncu kategorideki terörist Ahmet Boyraz etkisiz hale getirildi
Aydın'da genç kadın ve arkadaşını öldüren şahıs tutuklandı
Aydın'da genç kadın ve arkadaşını öldüren şahıs tutuklandı
ÖNCEKİ HABERLER
Tokat'ta köpeklerin dövüşmesi cinayete neden oldu
Tokat'ta köpeklerin dövüşmesi cinayete neden oldu
24 TV'de şok ayrılık! Ersoy Dede kanalla yollarını ayırdı
24 TV'de şok ayrılık! Ersoy Dede kanalla yollarını ayırdı
Donald Trump'tan İsrail'e skandal çağrı
Donald Trump'tan İsrail'e skandal çağrı
Avrupa Merkez Bankasının raporlama sitesi hacklendi
Avrupa Merkez Bankasının raporlama sitesi hacklendi
İsrail'den ABD'li Müslüman vekillere ülkeye giriş yasağı
İsrail'den ABD'li Müslüman vekillere ülkeye giriş yasağı
Ek tercih 2019 ne zaman ÖSYM ek yerleştirme kılavuzu
Ek tercih 2019 ne zaman ÖSYM ek yerleştirme kılavuzu
Yorumlar