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Dolarda bayram sonrası yukarı yönlü hareket! Dolarda son durum!

Dolarda bayram sonrası yukarı yönlü hareket! Dolarda son durum!

Dolar/TL bayram tatili sonrasında yeniden 5,60'ı gördü. Bankalararası piyasada dolar, 5,60'ın altında işlem görüyor. Euro/TL 6,23 civarında hareket ediyor.

Dolar/TL, Arjantin'deki ön seçime yönelik gelişmeler nedeniyle bayram tatilinin ilk günlerinde 5,60 seviyesinin üzerine çıkmıştı. Bayramın son günü küresel risk iştahının artması ile birlikte gün boyu 5,58-5,59'da sakin seyretmişti. 

Analistler, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yurtiçi piyasalarda fiyatlamaların küresel gelişmeler çerçevesinde şekillendiğine işaret ederek, Arjantin'deki siyasi riskler nedeniyle piyasalarda artan oynaklık ve yerel varlıklardaki sert değer kayıplarının diğer gelişmekte olan ülkelere bulaşabileceğine dair endişelerin risk iştahını azalttığını söyledi.

Teknik açıdan dolar/TL için 5,55 seviyesinin altında düşüşün ivme kazanabileceğini aktaran analistler, 5,63'ün ise direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

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