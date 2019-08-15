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Kocaeli'nde halk otobüsündeki tacizci kameralara yakalandı!

Demirören Haber Ajansı
Kocaeli'nde halk otobüsündeki tacizci kameralara yakalandı!

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, halk otobüsünde ön koltukta oturan kadına sarılarak göğüslerini ellediği iddia edilen Özbekistan asıllı 52 yaşındaki Fahrettin S., güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu kimliği tespit edilerek yakalandı.

Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelen B.S. (25), Darıca Cumhuriyet Meydanı yakınlarındaki duraktan otobüse bindiğini, arkasındaki koltukta oturan kişinin kendisine sarılarak göğüslerini ellediğini, tepki göstermesi üzerine şahsın otobüsten inerek kaçtığını iddia ederek, şikayette bulundu.

Polis, bunun üzerine otobüste bulunan araç içi güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kimliği tespit edilen Özbekistan asıllı Fahrettin S. yakalanarak gözaltına alındı.

Fahrettin S. emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

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