Ali Koç Kolarov transferi için devreye girdi! Transferi bitirip gelecek

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yılan hikayesine dönen Kolarov transferi için İtalya'ya gidip bu işi bitirecek.

Fenerbahçe’de taraftarların dört gözle beklediği Aleksandar Kolarov transferi için Başkan Ali Koç, kolları sıvadı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Yönetim, Sırp yıldızın transferi için menajer Fali Ramadani ve Mirsad Türkcan'a yetki vermişti. Bu iki isim, sarı-lacivertli yönetime tecrübeli futbolcunun transferini bonservis bedeli ödemeden bitireceklerini iletmişti.

Sırp yıldızın piyasası yükseldi

Ancak Roma'nın bonservis bedeli talep etmesiyle transfer görüşmelerinde strateji değişti. Hazırlık maçlarında Roma formasıyla süre alan ve iyi bir performans sergileyen Sırp yıldızın piyasası yükseldi.





Ali Koç, kendisi çözecek

İlk temaslarda İtalyan kulüp 5 milyon Euro talep etti. Fener, bu rakamı 3-4 milyon Euro arasında bir ücrete düşürmek istiyor. Kolarov'da kararlı olan Başkan Ali Koç, kendisi dışında kimseyi bu transfere karıştırmayacak.

Önümüzdeki hafta İtalya'ya çıkarma yapması beklenen Koç, imzayı attırıp taraftarın hayalini gerçekleştirecek.