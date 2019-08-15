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Megastar Tarkan'ın Açıkhava konseri biletleri 6 bin liraya kadar alıcı buluyor

Megastar Tarkan'ın Açıkhava konseri biletleri 6 bin liraya kadar alıcı buluyor

Megastar Tarkan'ın bu sene Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde vereceği konserin biletleri karaborsada 6 bin liraya kadar alıcı buluyor.

Her yıl merakla beklenen megastar Tarkan'ın İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde vereceği konserin bilet fiyatları ve kaç gün süreceği günler öncesinden yine konuşulmaya başlandı. 

3 saatte bitti 
Bu yıl ise Tarkan 20, 21 ve 23 Eylül tarihlerinde sahne alacak Tarkan'ın geçtiğimiz gün satışa çıkan Tarkan konseri biletleri 3 saatte tükendi. Konserin normal bilet fiyatları ise şöyleydi; Protokol 1000 TL, 1. Kategori
450 TL, 2. Kategori, 400 TL, 3. Kategori 300 TL, 4. Kategori 275 TL, 5. Kategori
220 TL, 6. Kategori 190 TL, 7. Kategori 165 TL, 8. Kategori 140 TL, 9. Kategori
110 TL, 10. Kategori 75 TL.

Karaborsada 500-600 bin arası
Saatler içinde tükenen konserin biletleri ise karaborsa sistemi gibi satış yapan bir internet sitesinden sunuluyor. Söz konusu sitede 3 gün sürecek konserler için istenen bilet fiyatları 448 liradan başlıyor. 6 bin 173 liraya kadar çıkıyor.

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