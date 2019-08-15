HABER /  YEREL

İncir toplamak için çıktı feci şekilde can verdi

Demirören Haber Ajansı
İncir toplamak için çıktı feci şekilde can verdi

BURSA'da, incir toplamak için ağaca çıkan ve dengesini kaybederek düşen Selahattin Çivi (65), boynu dallar arasına sıkışınca nefessiz kalarak yaşamını yitirdi.

Olay, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte kendisine ait tarlaya giden Selahattin Çivi, incir toplamak için 6 metre yüksekliğindeki ağaca çıktı.

Boynu iki dal arasına sıkıştı

Bu sırada dengesini kaybeden Çivi, düşerek boynunu iki ağaç dalı arasında sıkıştırdı. Bu sırada tarlada domates toplayan ailesi, Çivi'yi hareketsiz şekilde ağaçta asılı görünce, ağaca çıkarak yere indirdi.

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çivi'nin boğulduğunu belirledi. Selahattin Çivi'nin cansız bedeni, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Numan Kurtulmuş hangi kesimlerden oy kaybettilerini açıkladı yeni parti yorumu
Numan Kurtulmuş hangi kesimlerden oy kaybettilerini açıkladı yeni parti yorumu
Bakan Çavuşoğlu'ndan güvenli bölge ilgili yeni açıklama Trump söz verdi
Bakan Çavuşoğlu'ndan güvenli bölge ilgili yeni açıklama Trump söz verdi
Erdoğan Bayraktar kendini teknolojiye adadı
Erdoğan Bayraktar kendini teknolojiye adadı
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! ABD'li Korgeneral Şanlıurfa'ya gidecek
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! ABD'li Korgeneral Şanlıurfa'ya gidecek
Bursa'da gazimizi öldüresiye darp eden 3 kişi hakkında yeni gelişme! Hak yerini buldu
Bursa'da gazimizi öldüresiye darp eden 3 kişi hakkında yeni gelişme! Hak yerini buldu
Meral Akşener itiraf etti Ahmet Hakan beceriksizlikle eleştirdi
Meral Akşener itiraf etti Ahmet Hakan beceriksizlikle eleştirdi
ÖNCEKİ HABERLER
MEB'den "devlet okullarında özel sınıf" iddialarına soruşturma
MEB'den "devlet okullarında özel sınıf" iddialarına soruşturma
Chelsea, İstanbul'dan ayrıldı
Chelsea, İstanbul'dan ayrıldı
Nihat Özdemir: Yabancı sayısı azalmalı
Nihat Özdemir: Yabancı sayısı azalmalı
Konya cami lojmanının çatısında rakun yakalandı
Konya cami lojmanının çatısında rakun yakalandı
Yeni Malatyaspor Partizan maçı hangi kanalda saat kaçta
Yeni Malatyaspor Partizan maçı hangi kanalda saat kaçta
Boşalttığı otelinin borçlarını da ödememiş Emre Altuğ'a icra şoku
Boşalttığı otelinin borçlarını da ödememiş Emre Altuğ'a icra şoku
Yorumlar