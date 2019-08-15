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Beşiktaş sezona iyi başlıyor

Anadolu Ajansı
Beşiktaş sezona iyi başlıyor

Siyah-beyazlılar, geride kalan 61 sezondaki ilk hafta maçlarında 37 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna 17 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor maçıyla başlayacak Beşiktaş, lig tarihindeki açılış karşılaşmalarında 37 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

Siyah-beyazlı takım lig tarihinde deplasmanda çıktığı 30 açılış maçında ise 10 galibiyet, 14 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı. 

Son 6 sezonda kazandı
Siyah-beyazlı ekip, son 6 sezondaki açılış maçlarını kazanmasını bildi. 

Geçen sezon Akhisarspor'u evinde 2-1 yenen siyah-beyazlı ekip, 2017-2018'de İstanbul'da Antalyaspor'u 2-0, 2016-2017'de evinde Alanyaspor'u 4-1, 2015-2016 ile 2014-2015'te Mersin İdmanyurdu'nu deplasmanda 5-2 ve 1-0 yendi. 2013-2014'ün açılış maçında Trabzonspor'u konuk eden siyah-beyazlılar, rakibini 2-0'lık skorla geçti.

Sadece 8 maçta gol atamadı
Sezonun ilk haftalarındaki maçlardan 53'ünde gol atan Beşiktaş, buna karşın sadece 8 karşılaşmada lige sessiz giriş yaptı.

Siyah-beyazlılar, ilk haftalarda 25 maçta gol yemezken, 36 müsabakada ise kalesini gole kapatamadı.

Açılış maçlarında en farklı galibiyetleri 4-0'lık sonuçlarla alan Beşiktaş, buna karşın ilk haftalarda en farklı yenilgiyi 2-0 ile yaşadı.

35 sezondur golsüz açılış yok
1983-1984'te Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak lige başlayan Beşiktaş'ın, daha sonraki 35 sezonda başlangıç maçları golsüz bitmedi.

Sezona başlangıç karşılaşmalarında toplam 110 gol kaydeden siyah-beyazlılar, kalesinde 44 gol gördü.

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