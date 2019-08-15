Meral Akşener itiraf etti Ahmet Hakan beceriksizlikle eleştirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, muhafazakar dindarlara Erdoğan'ın ördüğü kalın duvar nedeniyle ulaşamadıklarını söyleyince, Ahmet Hakan, köşe yazısında "sizin beceriksizliğiniz nedeniyle olmasın?" sorusunu yöneltti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya yaptığı açıklamalar tartışma konusu oldu.

Yeni parti ile ilgili değerlendirme yapan Akşener, “Tek eksiğimiz muhafazakâr dindarlara ulaşmak... Çünkü Erdoğan, aramıza kalın bir duvar koydu. Babacan ve Davutoğlu’nun partisi, muhafazakâr dindar seçmene çabuk ulaşmayı kolaylaştıracak yapılar olacak. Çünkü Erdoğan, onlarla dindarların arasına duvar öremez”. ifadelerini kullandı.

Akşener'in polemiğe davetiye çıkaran açıklamasını Hürriyet yazarı Ahmet Hakan köşe yazısında ele aldı ve Akşener'i eleştirdi.

Muhafazakar bir çevreden gelen Akşener'in AK Parti'nin kuruluşunda kurucu olarak neredeyse yer alacağını hatırlatan yazar, yazısına şöyle devam etti:

Madem Erdoğan’ın ördüğü kalın duvarları yıkamayacaktınız

"Sizinle muhafazakâr dindarlar arasına kalın duvarlar ördüğünü söylediğiniz Erdoğan, aynı duvarları Babacan ve Davutoğlu için de öremez mi?

Madem Erdoğan’ın ördüğü kalın duvarları yıkamayacaktınız... O halde ne diye parti kurup toplumun önüne çıktınız ki?

Duvarları parçalamaktan aciz bir siyasetçinin, duvarların parçalanması konusunda başkalarından medet umması nasıl bir şey?

Muhafazakâr dindarlara ulaşamamak, Erdoğan’ın ördüğü duvarlar nedeniyle değil de sizin beceriksizliğiniz nedeniyle olmasın?"

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