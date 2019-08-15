Mehmet Metiner'in AK Parti açıklaması olay oldu eleştirilere böyle yanıt verdi

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, "Yenilenmiş bir AK Parti'ye değil yeni bir AK Parti'ye acilen ihtiyaç var" ifadeleri nedeniyle kendisini eleştirenlere sosyal medyadan "Erdoğan liderliğinde yeni bir AK Parti fikrimi “Erdoğan’a darbe!” biçiminde yorumlayan art niyetliler başka kapıya!" diye yanıt verdi.

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'in açıklamaları sosyal medyayı salladı. AK Parti’nin 18. kuruluş yıldönümünde Yeni Akit'e konuşan Metiner, AK Parti'nin ömrünü tamamladığını söylemesi tartışma konusu oldu.

Eski Türkiye şartlarında kurulmuş AK Parti de artık ömrünü tamamladı

Metiner, "Kimileri bırakıp gitti. Kimileri de gitmek için vakit kolluyor. İbni Haldun’un bedevilik-haderilik tesbiti bence partiler için de geçerli. O yüzden Reis bu ayrışma sürecinde AK Parti’nin rotasını yeniden belirlemelidir. AK Parti yeni bir Türkiye iddiasıyla ortaya çıkmış olsa bile eski Türkiye şartlarında kuruldu. Eski Türkiye yok. Eski Türkiye şartlarında kurulmuş AK Parti de artık ömrünü tamamladı. 2001’deki AK Parti’de ısrar, Yeni Türkiye’nin siyaset anlayışının tersine kürek çekmek anlamına gelir. Bir zihniyet değişimine ihtiyaç var. Yenilenmiş bir AK Parti’ye değil yeni bir AK Parti’ye acilen ihtiyaç var. Yeni bir teşkilatlanma modeline dayanan yeni bir AK Parti" diye konuştu.

"İçerde yapılacak tadilatlar korkarım ki amacımıza ulaşmamızı mümkün kılmaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yeni bir partinin kurulması gerektiğini söyleyen Metiner, yeni yapılanmaya ilişkin şunları söyledi:

"Bu teşkilat modeliyle yeni bir AK Parti kurulmalı diyorum"

"Milletvekillerinin sadece milletvekilliği yaptığı, partinin de dava şuuruyla donanmış yeni kadrolarla yönetildiği bir model şart. Partiyi yönetenler ile meclis grubu kesinkes birbirinden ayrılmalı. Belediye başkanları ve milletvekilleri partiyi yerelde belirleyen veya onların üstünde güç sahibi olan kimseler olmaktan çıkartılmalı. Belediye başkanları partilerinin belirlediği ilkeler doğrultusunda sadece belediye hizmetleriyle meşgul olmalı. Milletvekilleri partilerinin emrinde kendi seçim bölgelerinde gerekli çalışmaları yapmalı. Yasama faaliyetlerinin yanısıra tek işleri seçmen toplulukları olmalı. Parti belediye başkanlarının ve milletvekillerinin veya genel merkezde görevli vekillerin emrinde olmamalı. İşte o zaman güç tekelleşmesinin önüne geçilir. Parti güçlü olur. İl ve ilçe başkanları kimsenin adamı olmadan çalışır. Herkes sadece görevini yaptığında dava kazanır. Bu teşkilat modeliyle yeni bir AK Parti kurulmalı diyorum. İçerde yapılacak tadilatlar korkarım ki amacımıza ulaşmamızı mümkün kılmaz."

Kendisini eleştirenlere karşı Metiner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.