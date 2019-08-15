Falcao'dan Galatasaray'a kötü haber! Monaco bırakmıyor

L'Equipe'te yer alan iddiaya göre Monaco, Galatasaray'ın gündemindeki Radamel Falcao ile sözleşme uzatma konusunda görüşmelere başladı.

Galatasaray'ın uzun süredir yollarını gözlediği Radamel Falcao'da sıcak bir gelişme yaşandı! Fransız basını, sarı-kırmızılı takımın kadrosuna katmak için bir süredir çalıştığı Radamel Falcao için Monaco'nun sözleşme uzatma teklifi götürdüğünü yazdı.

Galatasaray 33 yaşındaki yıldızın transferi için imkanları seferber etmiş ve oyuncu ile büyük ölçüde anlaşma sağlamıştı. Son olarak Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak ve ünlü menajer Ahmet Bulut transferi bitirmek üzere Fransa'ya gitmişti.

Yeşil ışık yakmıştı

Radamel Falcao daha önce yaptığı açıklamalarda "Galatasaray taraftarının bana gösterdiği sevgi çok önemli. Ben duygusal bir oyuncuyum. Şu anda bir imza yok ancak Monaco ile iletişimdeyim. Görüşmelerden uzak kalmaya çalışıyorum ve takımla idmanlara devam ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

''Galatasaray'da oynamak heyecan verici olur''

Kolombiyalı yıldız ayrıca "Kariyerimin bu aşamasında Galatasaray'da oynamak heyecan verici olur. Türkiye'de futbol ilginç bir şekilde yaşanıyor. Durumu analiz ediyorum. Umarım mümkün olan en kısa sürede transfer çözülür. Futbol, Türkiye ve Arjantin gibi ülkelerde özel bir şekilde yaşanıyor. Bu da bizi bu spora tutkulu olanlar için motive ediyor" şeklinde konuşmuştu.