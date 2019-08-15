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Süper Kupa’da maçın adamı Sadio Mane oldu

İhlas Haber Ajansı
Süper Kupa’da maçın adamı Sadio Mane oldu

Süper Kupa’da iki gol atan ve maçın adamı seçilen Liverpool'lu Mane, “Buraya kazanmak için geldik ve bunu yaptık, mutluyuz” dedi. Mane İstanbul içinse, “İnanılmaz bir atmosfer vardı. Sanki Liverpool’da oynuyor gibiydik” yorumunu yaptı.

UEFA Süper Kupa’da iki gol atan ve maçın adamı seçilen Liverpool’un oyuncusu Sadio Mane, basın toplantısında konuştu. İstanbul’a kazanmak için geldiklerini belirten Mane, “Bunu kazanmak bizim için önemliydi. Futbolun içinde kazanmak da var kaybetmek de var. Bazen yüzde 100 oynayamayabiliyorsunuz. Hazır olamayabiliyorsunuz. Ama biz duygusal olarak tamamen hazırdık. Elimizden geleni yaptık, gururluyuz ve mutluyuz” dedi. 

“Atmosfer inanılmazdı” 
İstanbul’daki atmosferden çok etkilendiğini belirten Mane, “Stadyum inanılmazdı. Sanki Liverpool’da oynuyor gibiydik. Her zaman söylerim dünyanın en iyi taraftar gurubuna sahip olduğumuzu. Bazen 11’e 12 oynuyoruz onlar sayesinde. Onlarla bu yolda yürümeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 

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