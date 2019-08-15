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Philadelphia'da uyuşturucu operasyonu sırasında polislere ateş açıldı: 6 yaralı

Philadelphia'da uyuşturucu operasyonu sırasında polislere ateş açıldı: 6 yaralı

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia şehrinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında en az 6 polis silahla vurularak yaralandı.

Operasyonun üçüncü saatinde, 6 polis memurunun silahla yaralandığını duyuran Philadelphia Emniyet Müdürlüğü, polislerin bölgedeki hastanelere kaldırıldığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını duyurdu.

Philadelphia Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Eric Gripp, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yetkililer saldırganla iletişim kurmaya, onu teslim olmaya ikna etmeye ve başka yaralanmaların önüne geçmeye çalışıyorlar" dedi.

İki polis memurunun daha olay yerine varmaya çalışırken trafik kazansında yaralandıkları bildirildi.

Özel eğitimli SWAT timinin ise evde mahsur kalan iki polis memurunu kurtardığı bildirildi.

Philadelphia Emniyet Komiseri Richard Ross düzenlediği basın toplantısında, "(Polislerin) pek çoğu yaylım ateşinden pencere ve kapılar yoluyla kaçma zorunda kaldı" dedi.

Ross, Nicetown-Tioga mahallesindeki olayda saldırganın dışarıda park halindeki SWAT aracına ateş açtığını, bu sırada kurşunların caddenin karşısındaki bir binaya isabet ettiğini açıkladı.

Emniyet birimleri, bölge sakinlerine evden çıkmamaları uyarısında bulundu. Twitter'dan gelişmeleri paylaşan Gripp, "Şüpheli halen ateş açıyor. BÖLGEDEN UZAK DURUN" dedi.

Saldırganın olayı Facebook üzerinden canlı yayımladığına dair haberler de var.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da olayla ilgili bilgilendirildiği ve durumu takip ettiği açıklandı.

Yerel Fox 29 kanalı, üst düzey bir polis yetkilisine dayanarak saldırganın binanın tavanına ve dışına ateş açtığını bildirdi.

Televizyondan yayınlanan görüntülerde binanın silahlarını çekmiş halde hazır duran yüzlerce polis tarafından çevrelendiği görülüyor.

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