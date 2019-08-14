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Galatasaray, Nzonzi transferini KAP'a bildirdi

Galatasaray, Nzonzi transferini KAP'a bildirdi

Galatasaray, Fransız oyuncu Steven Nzonzi için Roma ile görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformuna bildirdi.

Galatasaray, Steven Nzonzi'nin kiralanması için Roma ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılı takımdan Kamuoyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Steven Mike Christopher Nkemboanza Nzonzi'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü A.S. Roma S.P.A. ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

14 kez milli oldu
Geçen sezon Roma formasıyla 39 maça çıkan 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu maçlarda 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. Nzonzi, 14 kez de Fransa Milli Takımı'nın formasını giydi.

26,5 milyon euroya transfer olmuştu
Roma, 1,96 boyundaki orta saha oyuncusunu geçtiğimiz sezon 26.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.

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