HABER /  GÜNCEL

Kırmızı ete yüzde 20 zam kapıda

Kırmızı ete yüzde 20 zam kapıda

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Ahmet Yücesan, bayram sonrası kırmızı ete yüzde 20 zam geleceğini açıkladı.

Maliyetlerindeki artışı sattığı ürün fiyatlarına yansıtamadığından yakınan kırmızı et sanayicileri, bayramdan sonra ete zam yapmaya hazırlanıyor.

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, "2018’de kırmızı et üreticisinin maliyeti yüzde 30-35 arttı. Ancak perakende fiyatlar yalnızca yüzde 10 artabildi. Yüzde 20’lik bir kaybımız varken sütteki zam yüzde 30’u, beyaz etteki zam yüzde 37’yi buldu. Bu yüzden Kurban Bayramı’ndan 1 ya da 1.5 ay sonra kırmızı ete yüzde 20’lik bir zam gelebilir. Piyasa bu oranı kaldırmazsa da fiyatlar en az yüzde 5-10 artacaktır" dedi.

Canlı hayvan ithalatı azaldı
Öte yandan canlı hayvan ithalatı bu yılın ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 azalırken, ihracatta yüzde 32’lik artış kaydedildi. Geçen yılın ilk yarısında yapılan 884 milyon dolarlık canlı hayvan ithalatı 558 milyon dolar azaldı.

Kırmızı et tüketimi azaldı
ETBİR olarak sahada yaptıkları araştırmalar sonucunda, 2018’de yıllık kişi başı kırmızı et tüketimi 14 kilo iken 2019’da 9 kiloya düştüğünü belirten Yücesan, "Sanayicinin satın aldığı ette yüzde 30, yurttaşın aldığında ise yüzde 35-40 talep daralması oldu. 2018’in temmuz ve ağustos aylarında yaşadığımız olumsuz tablo, 2019’da da aynı şekilde devam ediyor. Üretim düşüyor, tüketim azalıyor. Yıl sonuna kadar da bu olumsuzluğun düzeleceğini sanmıyorum. Tablo değişmeyecek" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Liverpool Chelsea UEFA Süper Kupa maçı (CANLI)
Liverpool Chelsea UEFA Süper Kupa maçı (CANLI)
Galatasaray, Nzonzi transferini KAP'a bildirdi
Galatasaray, Nzonzi transferini KAP'a bildirdi
AK Parti'nin görselinde Gül ile Davutoğlu'na yer verilmedi
AK Parti'nin görselinde Gül ile Davutoğlu'na yer verilmedi
Arjantin'de ekonomik paketler devrede
Arjantin'de ekonomik paketler devrede
Simon Kjaer, Sevilla'da kalacak
Simon Kjaer, Sevilla'da kalacak
Arturo Vidal Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı
Arturo Vidal Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı
ÖNCEKİ HABERLER
İdlib'te muhalifler rejim uçağını düşürdü
İdlib'te muhalifler rejim uçağını düşürdü
Sturridge’in ailesi İstanbul’a geldi
Sturridge’in ailesi İstanbul’a geldi
İmamoğlu'ndan sokak hayvanları talimatı
İmamoğlu'ndan sokak hayvanları talimatı
Bursa'da büyük terbiyesizlik gazi olduğunu söylemesine rağmen saldırdılar
Bursa'da büyük terbiyesizlik gazi olduğunu söylemesine rağmen saldırdılar
Somali’de askeri üsse bombalı saldırı: 15 ölü
Somali’de askeri üsse bombalı saldırı: 15 ölü
BİLSEM sınav sonuçları açıklanıyor MEB yeni tarih duyurdu
BİLSEM sınav sonuçları açıklanıyor MEB yeni tarih duyurdu
Yorumlar 10 yorum