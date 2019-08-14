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Somali’de askeri üsse bombalı saldırı: 15 ölü

Somali’de askeri üsse bombalı saldırı: 15 ölü

Somali’nin başkenti Mogadişu yakınlarında bir askeri üsse bombalı araçla saldırı düzenlendi. En az 15 askerin hayatını kaybettiği bildirilen saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi. 

Somali’nin başkenti Mogadişu’nun batısında bulunan Awdheegle bölgesindeki bir askeri üsse bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, patlamanın ardından çatışma çıktığı belirtildi. En az 15 askerin hayatını kaybettiği saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi. 

Basına ifşa edilecek

Kara Kuvvetleri Komutanı General Yussuf Raage Odowaa tarafından yapılan açıklamada, "Bugün terörist grup Eş-Şebab, askerlerimizin bulunduğu bir askeri üsse saldırı düzenledi. Askerlerimiz sayesinde teröristleri etkisiz hale getirdik. Ayrıca çatışma bölgesinden kaçan bazı teröristleri de el geçirdik" dedi. General Odowaa, açıklamasının devamında yakalanan teröristlerin basına ifşa edileceğini açıkladı. 

Somali ordusunun bölgedeki başka bir askeri üssünde görevli Yüzbaşı Hüseyin Ali ise, üsse yaklaşan bomba yüklü aracın askerlerin ateş açması üzerine infilak ettiğini açıkladı. İletişimin kopuk olduğunu belirten Yüzbaşı, “Eş-Şebab bazı özel telekomünikasyon hatlarının bir kısmını kesti” dedi. 

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