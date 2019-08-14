Simon Kjaer, Sevilla'da kalacak

Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Sevilla'nın savunma oyuncusu Simon Kjaer'in menajerinden açıklama geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler savunmaya alınacak isme çevrildi. sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Simon Kjaer ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Stoper bölgesinde yaşanan sorunu Zanka'yı kadrosuna katarak hafifleten Fenerbahçe'de transfer gündemini en uzun süre meşgul eden isimlerden biri de Sevilla'da forma giyen Simon Kjaer'di. 30 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertliler'e dönüp dönmeyeceğine ilişkin nihai açıklama ise oyuncunun menajeri Mikkel Beck'ten geldi.

"KJAER, SEVİLLA İLE YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR"

Danimarka'da yayım yapan Jyllands-Posten gazetesinin sorularını yanıtlayan Beck, "Simon'un Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde pek çok haber yazıldı. Ancak kendisi, Sevilla'nın oyuncusu ve orada kalacak. Nitekim şu anda da takımla birlikte yeni sezona hazırlanıyor. Bunun üstüne söylenecek başka bir şey yok." şeklinde konuştu.