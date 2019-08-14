HABER /  SPOR

Simon Kjaer, Sevilla'da kalacak

Simon Kjaer, Sevilla'da kalacak

Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Sevilla'nın savunma oyuncusu Simon Kjaer'in menajerinden açıklama geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler savunmaya alınacak isme çevrildi. sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Simon Kjaer ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Stoper bölgesinde yaşanan sorunu Zanka'yı kadrosuna katarak hafifleten Fenerbahçe'de transfer gündemini en uzun süre meşgul eden isimlerden biri de Sevilla'da forma giyen Simon Kjaer'di. 30 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertliler'e dönüp dönmeyeceğine ilişkin nihai açıklama ise oyuncunun menajeri Mikkel Beck'ten geldi.

"KJAER, SEVİLLA İLE YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR"
Danimarka'da yayım yapan Jyllands-Posten gazetesinin sorularını yanıtlayan Beck, "Simon'un Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde pek çok haber yazıldı. Ancak kendisi, Sevilla'nın oyuncusu ve orada kalacak. Nitekim şu anda da takımla birlikte yeni sezona hazırlanıyor. Bunun üstüne söylenecek başka bir şey yok." şeklinde konuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bursa'da büyük terbiyesizlik gazi olduğunu söylemesine rağmen saldırdılar
Bursa'da büyük terbiyesizlik gazi olduğunu söylemesine rağmen saldırdılar
Kastamonu'da baraj göletinde facia! Anne, baba ve çocuk öldü
Kastamonu'da baraj göletinde facia! Anne, baba ve çocuk öldü
Kız kardeşini 'Kötü yola düşmüştür' diye öldürmüş
Kız kardeşini 'Kötü yola düşmüştür' diye öldürmüş
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! İnsansız hava araçları görev icra etmeye başladı
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! İnsansız hava araçları görev icra etmeye başladı
Bülent Arınç: AK Parti'yi büyütürken nice badireler atlattık
Bülent Arınç: AK Parti'yi büyütürken nice badireler atlattık
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Steven Nzonzi çalımı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Steven Nzonzi çalımı
ÖNCEKİ HABERLER
Arturo Vidal Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı
Arturo Vidal Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı
İmamoğlu'ndan sokak hayvanları talimatı
İmamoğlu'ndan sokak hayvanları talimatı
Somali’de askeri üsse bombalı saldırı: 15 ölü
Somali’de askeri üsse bombalı saldırı: 15 ölü
Emekli generalin kızının da Adnan Oktar'ın tuzağına düştüğü ortaya çıktı
Emekli generalin kızının da Adnan Oktar'ın tuzağına düştüğü ortaya çıktı
TÜDEF Genel Başkanı Aziz Koçal'dan öğrencilere "özel yurt" ve "ev" uyarısı
TÜDEF Genel Başkanı Aziz Koçal'dan öğrencilere "özel yurt" ve "ev" uyarısı
Ek tercih 2019 ne zaman ÖSYM ek yerleştirme kılavuzu
Ek tercih 2019 ne zaman ÖSYM ek yerleştirme kılavuzu
Yorumlar