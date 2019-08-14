Kastamonu'da baraj göletinde facia! Anne, baba ve çocuk öldü

KASTAMONU'nun Devrekani ilçesinde Beyler Barajı Göleti'ne giren Oğuzhan Kadıncıoğlu (22) ile çırpınmaya başladı. Oğuzhan Kadıncıoğlu ile onu kurtarmak isteyen annesi Behice (46) ve babası Nihat Kadıncıoğlu (47) boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Devrekani ilçesinde bulunan Beyler Barajı'nda meydana geldi. Ankara'da oturan Kadıncıoğlu ailesi, Kurban Bayramı nedeniyle yakınlarını ziyaret etmek için memleketleri Kastamonu'nun Seydiler ilçesine geldi. Behice- Nihat Kadıncıoğlu çifti çocukları Oğuzhan ile birlikte daha sonra piknik yapmak amacıyla Beyler Barajı kıyısına geldi.

Hepsi gözden kayboldu

Burada Oğuzhan Kadıncıoğlu serinlemek için baraj göletine girdi. Bir süre sonra suda çırpınan Oğuzhan'ı kurtarmak için önce annesi Behice, ardından ise babası Nihat Kadıncıoğlu suya atladı. Ancak onlar da çırpınmaya başladı, ardından da hepsi gözden kayboldu.





3 kişinin cansız bedeni sudan çıkarıldı

Çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 3 kişinin cansız bedenlerini sudan çıkardı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

3 kişinin cansız bedenleri, Devrekani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.