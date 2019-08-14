Çanakkale’de amatör balıkçıların oltasına 4 metre uzunluğunda köpek balığı takıldı

İstanbul’da yaşayan ve sportif olarak derin sularda olta ile balık avcılığı yapan Murat Sezal, Şevki Kuşcu ve Tuncay Kuşçu, geçtiğimiz günlerde yine Eceabat ilçesindeki Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda bulunan Kabatepe Limanı'ndan fiber tekne ile avlanmaya çıktı.